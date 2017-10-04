Беларусь и Польша могут взаимодействовать на принципах добрососедства во всех сферах

2017-10-04 11:49 | www.trend.az | 4

Беларусь и Польша могут взаимодействовать на принципах добрососедства во всех сферах. Об этом в интервью газете "Звязда" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, передает БЕЛТА.

"Польша является членом Европейского союза и НАТО, а Беларусь входит в Союзное государство с Россией и в ОДКБ, но мы соседи и можем взаимодействовать на принципах добрососедства во всех возможных сферах", - заявил посол.

"В последние полтора года пробуем нагнать время, которое мы не всегда были в состоянии эффективно использовать. Кроме личных и экономических контактов, которые между нашими странами всегда были достаточно активными, мы выстраиваем сотрудничество между отдельными ведомствами, дорабатываем договорно-правовую базу, ищем новые, полезные для наших стран проекты. Такие, например, как сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь", - сказал дипломат.

По его словам, динамично развивается трансграничное сотрудничество, ярким примером чего является совместное продвижение бренда Августовского канала и привлечение туристов, в том числе из других стран. "Таких проектов немало и может быть еще больше. Я рад, что процесс активизации нашего сотрудничества совпал с 25-летием установления дипломатических отношений между Польшей и Беларусью", - отметил Конрад Павлик.

Посол рассказал, что на протяжении последних двух лет растет товарооборот между странами и объем польских инвестиций в Беларуси. "У нас есть значительный потенциал для развития, и мы идем в правильном направлении. Надо просто идти по этому пути, - уверен он. - Польские компании заинтересованы в инвестировании в Беларусь. Я имею в виду как малый и средний бизнес, так и серьезных игроков. Бизнес, как и дипломатия, любят тишину, но за полтора года моей дипломатической миссии я принимал участие в открытии нескольких проектов, которыми мы можем гордиться и которые приносят пользу обеим странам".

Конрад Павлик также отметил важность гордиться общим историческим наследием Беларуси и Польши и рассказал, что у этнических белорусов в Польше есть все необходимые возможности для самоидентификации.