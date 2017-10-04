Незаконно вырубивший Эльдарскую сосну мужчина оштрафован на 2550 манатов

2017-10-04 12:22 | www.apa.az | 4

На «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов со стороны жителя Гарадагского района Низами Джафарова поступила жалоба о незаконной вырубке деревьев на территории военного городка поселка Алят Гарадагского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, жалоба была расследована сотрудниками министерства на месте с участием представителей Жилищно-эксплуатационного участка.

Во время осмотра территории была выявлена вырубка Эльдарской сосны диаметром ствола 49 см. в ходе расследования было установлено, что дерево было вырублено жителем поселка Алят Гарадагского района Рашадом Фарзалиевым, таким образом он нанес природа ущерб на 2550 манатов. В связи с данным фактом в отношении нарушителя закона был составлен протокол. Собранные материалы были направлены в прокуратуру Гарадагского района для дачи оценки данному вопросу и принятия соответствующих мер в отношении нарушителя закона.