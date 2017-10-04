Наблюдатели за президентскими выборами предоставили первый отчет

2017-10-04 11:55 | www.trend.az | 4

Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» представило первые предварительные итоги долгосрочного наблюдения за подготовкой президентских выборов, передает КНИА «Кабар».

Как сообщил президент коалиции Азамат Адилов, организация приступила к проведению долгосрочного наблюдения за избирательной кампанией по выборам президента КР 1 сентября 2017 года. Мониторинг осуществляли 60 независимых долгосрочных наблюдателей во всех регионах республики.

«Наблюдение показало, что существуют некоторые тенденции, и они вызывают обеспокоенность. Они связаны с агитационной кампанией кандидатов в президенты, которая сопровождается использованием «черного пиара», отдельными фактами нарушения законодательства. В ходе агитации кандидаты все еще делают упор не на предлагаемые платформы, а на субъективные личностные качества, это влияет на конечный выбор избирателя», - заявил Адилов.

Также он указал, что в целом избирательные комиссии соблюдают сроки, установленные законодательством. Работа избирательных комиссий прозрачна и открыта для наблюдения. Но некоторые аспекты нуждаются в дальнейшем улучшении.

«Процесс прохождения кандидатами теста на знание государственного языка был недоступен для наблюдения, а процесс проверки подписей в поддержку кандидатов был доступен для наблюдения лишь частично», - пояснил Адилов.

Названные выше факты, по данным членов коалиции, охватывают период с 1 по 24 сентября и входят в первый отчет организации. Всего в ходе наблюдения коалиция подготовит пять отчетов по результатам долгосрочного наблюдения. Все они будут размещены на их официальном сайте www.coalition.kg в открытом доступе.