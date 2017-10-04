Мадуро обвинил Трампа

2017-10-04 11:59 | www.trend.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в невежестве и незнании того, где находится Венесуэла и Пуэрто-Рико, передает РИА Новости.

"Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико, он не знал этого. Он поехал в Пуэрто-Рико, чтобы приехать и оскорблять народ Пуэрто-Рико среди трагедии. Ему говоришь "Симон Боливар", а он думает, что это рок-певец, он не знает, кто это. Он повторяет то, что пишет ему Пентагон. И то, что я говорю, мой голос никогда не замолкнет, он всегда будет звучать громко при Трампе и не при Трампе", — сказал Мадуро в ходе своего выступления на "Российской энергетической неделе", проходящей в Москве.

Генерал Симон Боливар (1783-1830) — одна из наиболее значимых фигур времен войны испанских колоний в Южной Америке за независимость от метрополии. Благодаря Боливару и его соратникам обрели свободу колонии, находившиеся на территории современных Боливии, Колумбии, Панамы, Эквадора, Перу и Венесуэлы. Почетного титула "Освободитель" Боливар был удостоен еще при жизни.