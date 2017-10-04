Предварительное голосование на пост гендиректора ЮНЕСКО состоится 9 октября

2017-10-04 12:32 | www.apa.az | 4

Предварительное голосование по кандидатам на пост гендиректора ЮНЕСКО будет проведено 9 октября.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ЮНЕСКО, в рамках 202-й сессии Правления структуры, которая пройдет с 4 по 18 октября, 9 октября в конце пленарного заседания будет проведено первое тайное голосование.



Если необходимое большинство голосов не будет набрано, тогда тайное голосование будет проведено 10, 11 и 12 октября в том же порядке. Если и в последний день необходимое большинство голосов не наберется, тогда 13 октября будут выбраны собравшие наибольшее количество голосов два кандидата, среди которых и пройдет конкурс.

Правление представит кандидатуру генсека на Главной конференции. Новый генсек будет назначен Главной конференцией. 39-я сессия Главной конференции ЮНЕСКО будет проходить в Париже с 30 октября по 14 ноября.

Отметим, генсек избирается на 4 года. Срок его полномочий может быть продлен еще на 4 года.

Кандидатом на пост генсека ЮНЕСКО от Азербайджана является посол страны в России Полад Бюльбюльоглу. Другие кандидаты – Фам Сан Чау из Вьетнама, Моушира Хаттаб из Египта, Хамад бин Абдульазиз Аль-Кавари из Катара, Гиан Танг из Китая, Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа из Гватемалы, Салех Аль-Хасневи из Ирака, Вера Аль-Хоури из Ливана и Одри Азулай из Франции.