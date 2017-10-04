Гражданство Азербайджана за 50 млн манатов

2017-10-04 12:24 | www.oxu.az | 4

«В соответствии с законодательством, при соблюдении всех необходимых норм Азербайджан предоставляет гражданство своей страны. При этом, если вложить в экономику Азербайджанской Республики 50 млн манатов, то человек получит возможность получить гражданство нашей страны по упрощенной системе».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Echo.аz председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

По его словам, при этом, инвестор может совершенно свободно получить право на постоянное жительство в Азербайджане.

«В связи с этим нет необходимости «продавать» наше гражданство. Однако, таким образом можно привлекать зарубежных инвесторов в страну. Например, можно объявить о необходимости реализации в стране того или иного проекта, и в случае заинтересованности со стороны иностранных инвесторов, предлагать им взамен гражданство», - сказал Агаев.

«Сегодня Азербайджан нуждается в определенном количестве современного оборудования и технологий, есть необходимость в открытии завода по производству инсулина. Так вот, если найдутся предприниматели, которые изъявят желания претворить эти проекты в жизнь, взамен Азербайджан может предоставить им гражданство. Это гораздо выгоднее, нежели просто предоставлять гражданство за определенные средства, вложенные в нашу экономику», - сказал Н.Агаев.

При этом, он отметил, что в настоящее время в Азербайджане проживают порядка 150 тысяч турок, причем все они являются гражданами Азербайджана.

«Среди желающих получить наше гражданство можно отметить граждан Алжира, Турции, Пакистана и Ирана. Как правило, многие из них приезжают в нашу страну, женятся или выходят замуж, и, таким образом, хотят в будущем поучить гражданство Азербайджана», - пояснил эксперт.

Отметим, что иностранные граждане и лица без гражданства, последние пять лет постоянно проживающие на законных основаниях на территории Азербайджана, имеющие законный источник дохода, взявшие на себя обязательства о соблюдении Конституции и законов Азербайджана, представившие соответствующие документы о знании государственного языка, независимо от их расовой и национальной принадлежности, пола, образования, религиозной принадлежности, политических и иных взглядов могут стать гражданами Азербайджана в соответствии с законодательством на основе собственного ходатайства.

Срок постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики иностранного гражданина или лица без гражданства исчисляется со дня получения в установленном законодательством порядке разрешения на постоянное жительство. Выход из гражданства Азербайджанской Республики осуществляется по ходатайству лица в установленном законом порядке.

По вопросу принятия гражданства Азербайджанской Республики иностранные граждане и лица без гражданства обращаются в Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики.

Если лицо при принятии гражданства Азербайджанской Республики умышленно фальсифицировало необходимую для получения гражданства информацию или представило поддельный документ, оно лишается приобретенного им гражданства Азербайджанской Республики.

Президентом Азербайджанской Республики отдается соответствующее распоряжение о принятии, восстановлении лица в гражданстве Азербайджанской Республики или прекращении гражданства, сообщает сайт migration.gov.az.

Н.О.