В Париже перед зданием посольства Иордании прогремел взрыв

2017-10-04 12:30 | www.oxu.az | 4

Мотоцикл взорвался перед зданием аппарата военного атташе при посольстве Иордании в Париже.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел королевства, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате взрыва, произошедшего в среду во французской столице, повреждения получили несколько припаркованных у здания автомобилей.

Французские власти начали расследование инцидента с целью установить причину взрыва, сообщает агентство.

Представитель МИД заявил, что никто из сотрудников дипмиссии в результате взрыва не пострадал.

Н.Г.