Азербайджанские школьники смогут поступить без экзаменов на образовательные программы российского вуза

2017-10-04 12:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В период с 23 по 29 октября 2017 года Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, один из ведущих и крупнейших университетов России) проводит Международную олимпиаду молодёжи для учащихся 8 - 11 классов и выпускников общеобразовательных учреждений (в возрасте до 30 лет), сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

Олимпиадные состязания проводятся на русском (все направления) и английском (только «Математика») языках, в один этап и в очном формате по направлениям: «Востоковедение», «История», «Социальные науки», «Современная политика», «Математика», «Право», «Психология», «Культурология», «Философия», «Филология», «Медиакоммуникации», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Дизай»н.

Победители и призеры Олимпиады в 2018 году получат возможность поступить без экзаменов на образовательные программы бакалавриата НИУ ВШЭ (стипендия Президента России), а ее участники, получившие высокие результаты, будут обладать преимущественным правом на предоставление скидки на весь период обучения на коммерческих местах программ бакалавриата НИУ ВШЭ.

Участие в Олимпиаде бесплатное.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: riccbaku@gmail.com.

(Автор: Вугар Иманов)