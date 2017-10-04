AccessBank увеличил уставный капитал до 140 млн. манатов

2017-10-04 12:38 | www.apa.az | 5

AccessBank увеличил уставный капитал на 20 млн. манатов до 140 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, акционеры AccessBank выкупили 4,8 млн. новых акций. Эмиссия и регистрация акций завершена 30 сентября.

«Второе по счету увеличение капитала демонстрирует приверженность акционеров дальнейшему укреплению капитальной позиции банка. Это позволит нам максимально обеспечивать финансовые потребности наших клиентов и еще более укрепить позицию банка на рынке как ведущей организации, финансирующей микро, малый и средний бизнес», - сказал председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт.