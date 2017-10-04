В Азербайджане температура упадет ниже нуля

2017-10-04 12:48 | www.oxu.az | 5

В четверг, 5 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидаются дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 15-18, в Баку ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана ночью и утром ожидаются дожди, днем осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 14-18, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

A.M.