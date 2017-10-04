Азербайджан в топ-5 номинации «Оздоровительный отдых»

2017-10-04 16:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в топ-5 стран в номинации «Оздоровительный отдых» рейтинга, составленного по предварительным итогам интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном в среду.

Лидером номинации стал Израиль. В первую пятерку также вошли Германия, Словения и Швейцария.

Отель Chenot Palace в Габале включен в топ-пятерку в номинации «Лучший курортный отель».

Для пляжного отдыха участники голосования предпочли Грецию, для семейного - Кипр, для экскурсионного - Италию, для горнолыжного - Австрию, для приключенческого - Аргентину, для экзотического - Японию.

В номинации гастрономического и агротуризма лидером рейтинга стала Грузия.

«Открытием года» был признан Китай.

В качестве лучшего места для оздоровительного отдыха в России лидирует Алтайский край, Камчатка выбрана как оптимальное направление для приключенческого отдыха, Хакасия — для экологического, а Ленинградская область — для экскурсионного.

Отметим, что интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября на сайте Nat-geo.ru

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)