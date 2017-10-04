Шовкет Мамедова - неизгладимый яркий след в истории оперного искусства Азербайджана

2017-10-04 16:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 11 октября состоится показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Показ спектакля будет посвящен 120-летию со дня рождения народной артистки СССР Шовкет Мамедовой, долгие годы блиставшей в качестве солистки на сцене оперного театра Азербайджана.

Шовкет Мамедова родилась 18 апреля 1897 году в Тбилиси. Отец-сапожник заметил её музыкальный дар уже в шесть лет, и благодаря известному азербайджанскому меценату Зейналабдину Тагиеву 14- летняя Шовкет уехала получать музыкальное образование в Миланской консерватории. В 1912 финансовая помощь прекратилась, она вернулась и поступила в музыкальную школу в Тифлисе. В 15 лет она впервые выступила на сцене Тагиевского театра в Баку, исполнив партию из музыкальной комедии Узеира Гаджибекова "Муж и Жена"".

В дальнейшем она с большим успехом как певица гастролировала в Москве, Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург), Милане, Париже, Тегеране и Тбилиси.

В 1923 году Шовкет Мамедова основала первый в Азербайджане театральный техникум (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), где была директором и одновременно заведующей республиканским нотным издательством.

В 1934 году российский композитор Рейнгольд Глиэр написал свою известную оперу "Шахсенем" и посвятил ее Шовкет Мамедовой. К тому времени она уже была широко известна как талантливая оперная певица.

На протяжении многих лет Шовкет Мамедова заведовала вокальной кафедрой Азербайджанской консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), также являлась первым председателем Театрального общества Азербайджана. Ею была написана книга "Пути развития азербайджанского музыкального театра". Несомненно, Шовкет Мамедова оставила неизгладимый яркий след в истории оперного искусства Азербайджана.

В спектакле "Травиата", посвященном 120-летию со дня рождения народной артистки СССР, примут участие ведущие солисты театра - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Маркиза), заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Виолетты), Фарид Алиев (партия Альфреда), Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Акрам Поладов (партия Доктора), а также Нина Макарова (партия Флоры).

Оперой будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева )