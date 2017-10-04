TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a "Üstün Hizmet Ödülü" verildi (Fotoğraf)

2017-10-04 13:32 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Türk dili, kültürü ve sanatının korunmasına sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkeler, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna ile arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 25. yıl dönümü Ankara'da bir programla kutlandı.

Ankara Palas'ta düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 1992 yılında SSCB'den ayrılarak bağımsızlığına kavuşan 10 ülkenin büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerinin yanısıra, diğer ülkelerden çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.

Düsen Kaseinov'a "Üstün Hizmet Ödülü"

Türk kültürünü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenen TÜRKSOY'un kuruluşunun üzerinden 25 yıl geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreterliğini 2008'den beri yürüten Prof. Düsen Kaseinov'a Türk dünyasına sağladığı katkılar ve hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a "Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü"nü takdim etti.

Ödül aldıktan sonra bir konuşma yapan Genel Sekreter Kaseinov, 25'inci yıl dönümünü kutlayarak kardeşlik, dostluk ve bölgedeki barışın daim olması temennisinde bulundu.

Kaseinov, "Burada bir takdir söz konusuysa sanatçı dostlarımın, Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu yetenekli kültür insanlarının bu başarıda payı oldukça fazladır. Bu nedenle madalyayı tüm sanatçılar ve kültür insanları adına aldığımı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Türk dünyasının UNESCO'su gibi çalışan TÜRKSOY'un ev sahibi ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatan Düsen Kaseinov, göreve geldiğinden bu yana başta Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Türkiye’nin tüm kurumları ve büyükelçiliklerinin tüm imkanlarıyla TÜRKSOY’un yanında olduklarını vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Destekleri için Türk devletine ve halkına özellikle teşekkür eden Kaseinov, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de en tepeden en aşağıya TÜRKSOY'a gösterilen samimi yardım, kuruluşumuza güç veriyor. Türk halkına konukseverliği ve gönülden destekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Bizler TÜRKSOY ailesi olarak bu dayanışmaya destek olabilmek için tüm gücümüzle gayret göstermekteyiz" şeklinde konuştu.