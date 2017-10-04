Ufuk Coşkun : İran ve Türkiye Kuzey Irak meselesinde ortak bir mutabakata varabilir

2017-10-04 14:22 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti ve bölgesel sorunlar konusunu Trend Haber Ajansı'na özel olarak, Milat Gazetesi köşe yazarı, “BölgePostası” Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Coşkun cevapladı.

İşte Ufuk Coşkun’un açıklaması

“Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği gibi Kuzey Irak ve İdlip meselelerini görüşmek için İran’da temaslarda bulunacak. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da iki gündür oradaydı. Erdoğan Putin ziyaretinden sonra muhtemeldir ki operasyonun detaylarını görüşecektir.

Erdoğan, IKBY'nin bağımsızlık referandumu konusunda Türkiye ile İran'ın benzer kararlar aldığına dikkat çekerek, "İran'ın kararı bizimle örtüşüyor. Geleceğe yönelik bazı yaptırımlar konusunda İran ile adımları atmamız lazım ki, geri adım atılmasın" demişti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ağustos ayında dokuz komutanla birlikte Türkiye'ye üç günlük bir ziyaret yapmıştı. Bakıri, bu ziyareti sırasında hem Erdoğan hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Bugün ise ağırlıklı olarak Kuzey Irak meselesi gündeme gelecek. Suriye konusunda iki ülke arasında bir güvensizlik söz konusu. Bu sebeple ilk elde iki ülke arasında diyaloğun arttırılması düşünülüyor. Türkiye’nin Suriye konusunda kırmızı çizgileri belli. Terör koridoru konusunda taviz vermiyor. Referandum sonrası Kuzey Irak meselesinde ortak bir mutabakata varılabilir diye düşünüyorum. Lakin Suriye konusunda diplomasiyi İran’ın tavrı belirleyecektir

Ayrıca Erdoğan, Musul ve Kerkük’teki peşmerge ve KBY içine yerleşmiş PKK’ya karşı İran’a Irak’ın kuzeyinde bir üs kurma noktasında planlarını masaya yatırabilir.

Türkiye bölgesel olarak Rusya ve İran'la uzun zamandır mutakabat zemini arıyor aslında. Ancak, İran'ın Şii Hilali projesi ve Esad'la ilgili tavrı bu mutabakatın netleşmesi hususunda engel konumunda... ABD'nin IKBY konusundaki ikircikli tavrı çakışan politikaların çözülmesi için bir vesile olabilir. Bu anlamda Irak merkezi hükümeti üzerinde yüksek etkisi olan İran'la olası bir ortak operasyon öngörmek yanlış olmayacaktır.. Bu sonucu şu ayrıntı da desteklemektedir. Olağan durumlarda iki devlet baskanlarının görüşmelerinin ön hazırlığını dışişleri yapar bakan veya müsteşar düzeyinde, Erdoğan-Ruhani görüşmesinin ön hazırlığını genel kurmay baskanlarının yapmış olması masada ağırlıklı olarak askeri mudahalelerin oldugunun ispatı niteliğindedir"