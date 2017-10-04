Турция призвала своих граждан воздержаться от визитов на оккупированные территории Азербайджана

2017-10-04 15:00 | www.apa.az | 4

«Как и говорилось в распространенном МИД 29 сентября заявлении, Турция уже как 25 лет поддерживает азербайджанских братьев в вопросе прекращения оккупации 1/5 территорий Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении отмечается, что с этой точки зрения совершение визитов на оккупированные территории Азербайджана без разрешения его официальных структур противоречит международному праву: «Наряду с этим, мы считаем долгом напомнить посещающим эти территории лицам, что в их отношении могут быть приняты определенные санкции, оказание консульских услуг в случае необходимости посещающим эти территории гражданам Турции невозможно, в связи с чем призываем своих граждан воздержаться от визитов на оккупированные территории».

Отметим, 22 сентября 2017 года граждане Турецкой Республики Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу, заранее вступив в сговор лицами в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанкой Республики, преднамеренно пересекли международно признанную госграницу Азербайджанской Республики без наличия согласия и документов соответствующего органа исполнительной власти, в обход КПП на госгранице, то есть, проследовав через территорию Республики Армения незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты. В связи с этим 28 сентября 2017 года в Следственном управлении Генпрокуратуры по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу привлечены в качестве подозреваемых лиц по указанным статьям УК. Постановлением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Правоохранительным органам Турции направлено обращение в связи с задержанием данных лиц и привлечением их к ответственности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу.

В распространенном 29 сентября заявлении МИД Турции говорится, что визит четырех граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не был согласован с государственными органами.

Также было отмечено, что в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция остается рядом с дружественным и братским Азербайджаном.