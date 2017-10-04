Супруг Хошгедем Хидаятгызы выйдет на боксерский ринг – ВИДЕО

2017-10-04 12:54 | www.oxu.az | 5

На турецком телеканале TV8 стартует шоу «Звезды бокса».

Как передает Oxu.Az, ведущей передачи станет Дилара Гондер, комментаторами – Бильгехан Демир и Адем Кыллыччы. На ринге будут соревноваться турецкие знаменитости: Бюлент Четинаслан, Фулья Кескин, Щенол Ипек, Айджан Демирчи, Атеш Фатих Учан, Чылгын Седат, Сахра Ишик, Берна Джанбелдек, Сами Лави, Асена, Баки Мерджимек, Айшыл Озаслан, Рамазан Кальончу и Догуш.

Напомним, что певец Догуш – супруг азербайджанской телеведущей Хошгедем Хидаятгызы. Пара воспитывает близнецов.

Айтен Садыгзаде

