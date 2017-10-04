Ильхам Алиев принял делегацию Совета ЕС – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-04 12:58 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в своем выступлении глава государства отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом находится на высоком уровне, отметив важность нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Затем выступил председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Уолтер Стивенс, аккредитованные в Брюсселе послы ЕС из Франции, Болгарии и Германии.

12:04

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Уолтером Стивенсом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

A.M.

