Иран и Турция обсудили развитие военных, экономических и политических отношений - Эрдоган

2017-10-04 16:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Иран и Турция обсудили развитие военных, экономических и политических отношений, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране во время совместной с президентом Ирана Хасаном Рухани пресс-конференции. Об этом сообщает в среду телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, отношения Турции и Ирана все больше укрепляются.

Эрдоган отметил, что несмотря на то, что Анкара и Тегеран планировали увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов, в настоящее время товарооборот между странами составляет 10 миллиардов долларов.



«Иран и Турция также договорились об использовании национальной валюты в торговле. Турция также заинтересована в открытии турецких банков в Иране», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также увеличит отношения с Ираном в сфере энергетики.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тегеран, где провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Также ожидается встреча президента Турции с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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