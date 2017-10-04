Иран и Турция не признают "референдум о независимости" в Эрбиле – Эрдоган

2017-10-04 16:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Иран и Турция не признают "референдум о независимости" в Курдской автономии Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране во время совместной с президентом Ирана Хасаном Рухани пресс-конференции. Об этом сообщает в среду телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, позиция Анкары и Тегерана в вопросе проведения "референдума о независимости" в Эрбиле четкая и ясная.

Он отметил, что Турция и Иран продолжат оказывать давление на Курдскую автономию Ирака.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тегеран, где провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Также ожидается встреча президента Турции с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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