Иран и Турция не признают "референдум о независимости" в Эрбиле – Эрдоган

2017-10-04 16:50 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Иран и Турция не признают "референдум о независимости" в Курдской автономии Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране во время совместной с президентом Ирана Хасаном Рухани пресс-конференции. Об этом сообщает в среду телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, позиция Анкары и Тегерана в вопросе проведения "референдума о независимости" в Эрбиле четкая и ясная.
Он отметил, что Турция и Иран продолжат оказывать давление на Курдскую автономию Ирака.
Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тегеран, где провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Также ожидается встреча президента Турции с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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