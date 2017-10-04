Pasha Bank'tan Azerbaycan'da bir ilk

2017-10-04 15:09 | www.trend.az | 1

Azerbaycan’da ilk kez bir Türk bankası 25 Milyon Dolarlık 5 yıl vadeli Eurobond ihracına imza attı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde finansal köprü misyonu ile sınır ötesi yatırımları destekleyen PASHA Bank, Azerbaycan menkul kıymetler piyasasında bir başka girişime öncülük etti.

Azerbaycan Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmek üzere 25 Milyon dolarlık 5 yıl vadeli olarak Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştiren PASHA Bank Türkiye, Azerbaycan piyasalarında yabancı bir kuruluş olarak, kendi para birimi dışında bir para birimiyle tahvil ihraç eden ilk kuruluş olarak bir ilke imza attı. Yapılan ihraca PASHA Capital aracılık etti.

PASHA Bank Türkiye Genel Müdürü Cenk Eynehan; “Bankamız yalnızca Azerbaycan piyasasında işlem görmek üzere 25 Milyon Dolarlık 5 yıl vadeli Eurobond ihracına çıkarak bu işlemi başarı ile tamamlamış ve bu işlem ile ilk defa yabancı bir kuruluş Azerbaycan sermaye piyasalarından borçlanma gerçekleştirmiştir. Böylelikle de kardeş ülke Azerbaycan’dan Türk ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlanmıştır. Bu yolla sağlanan kaynak, bankamızın fonlanmasında çeşitlendirmeye gidilmesinde ve müşterilerimize kredi olanakları sağlanmasında önemli avantajlar sağlayacaktır. Böyle uzun vadeli bir borçlanmaya kaynak sağlanması Türk ekonomisine ve PASHA Bank Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesidir. “ dedi.

Kaynak FinansGündem