В Гяндже рядом с мавзолеем Низами найдена граната

2017-10-04 15:13 | www.apa.az | 5

Из службы «102» МВД в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории Кяпазского района города Гянджа рядом с мавзолеем Низами найден неразорвавшийся боеприпас (НРБ).

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства была направлена на эту территорию.

Специалисты Агентства осмотрели территорию. В результате была обнаружена одна ручная граната F-1.

Но, учитывая, что в этот день погода была дождливой, и уже темнело, операция была продолжена 4 октября. Обнаруженная ручная граната F-1 была изъята и перевезена для уничтожения в центр ликвидации Агентства.