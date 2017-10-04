Тела погибших при пожаре в Украине азербайджанцев отправлены на родину

2017-10-04 15:16 | www.apa.az | 5

Тела 4 азербайджанцев, погибших в результате пожара в одном из хостелов в украинском городе Запорожье, отправлены сегодня на родину.

Как сообщили АПА в Обществе азербайджанцев Запорожья, останки одной из жертв пожара отправлены рейсом Киев-Баку. Тела остальных будут доставлены в Азербайджан на автомобиле.

Отметим, 2 октября при пожаре в одном из хостелов Запорожья погибли 4 азербайджанцев. Это гражданин Украины, уроженец села Минбашлы Саатлинского района Зейналов Ильхам Нуру оглу 1962 г.р., гражданин Азербайджана уроженец города Джалилабад Эльчиев Баламирза Агамирза оглу 1955 г.р., гражданин Азербайджана уроженец Агдаша Алиев Яшар Мазахир оглу 1968 г.р. и гражданин Азербайджана уроженец села Туркади Сабирабадского района Абушов Интигам Енгибар оглу 1978 г.р.

Сообщается, что в хостеле в основном проживали продавцы оптовой овощебазы.