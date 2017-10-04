Азербайджанский манекенщик продолжает покорять США – ВИДЕО

2017-10-04 13:10 | www.oxu.az | 5

Проживающий в Америке азербайджанец Раджаб Раджабов, более известный как Стефано Суарос, принял участие в модном показе Style Fashion Week 2017, передает Oxu.Az.

Как сообщил Sputnik Азербайджан сам манекенщик, это модное мероприятие входит в тройку самых популярных у ведущих брендов моды США, и уже второй год подряд дизайнеры приглашают его в качестве модели.

По словам Раджабова, он также участвовал в престижных модных показах, которые проходили в Нью-Йорке, Голливуде, Майами и других городах.

Раджабов примет участие и в открытии и закрытии весеннего показа австралийского дизайнера Патриции Айлани, который пройдет в музее Intrepid Museum и Couture Fashion Week в Нью-Йорке.

Раджабов уже долгое время живет в США и там продолжает заниматься модельной карьерой. В настоящее время принимает участие во всех модных показах по приглашению всемирно известных дизайнеров. Помимо этого, является лицом мирового бренда Calvin Klein и снимается во всех их рекламных роликах. Возвращаться в Азербайджан Раджабов пока не собирается.

A.C.

