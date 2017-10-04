В одном из райнов Баку из-за угрозы затопления эвакуированы 25 человек

2017-10-04 16:59 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Сегодня ночью спасатели Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана эвакуировали с территории Бинагадинского района Баку в безопасное место 25 человек, чьи приусадебные участки были затоплены дождевыми водами.

Как сообщили Trend в среду в МЧС, в связи с дождем на «горячую линию» министерства поступили многочисленные обращения граждан.

Для устранения последствий осадков к работам по откачке воды в различных районах столицы были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время 70 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС продолжают работы по откачке воды в Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку, а также на территории Абшеронского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)