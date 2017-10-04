Туризм Азербайджана представлен на международной туристической ярмарке в Ташкенте (ФОТО)

2017-10-04 17:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Центральном выставочном дворце Ташкента состоялось официальное открытие 23-й Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм по Шелковому пути» (ТМТЯ-2017).

На стенде, созданном Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане при поддержке министерства культуры и туризма, три туристические фирмы ("Xəzər Travel", "My travel" и "Gilan travel") представили свои турпакеты - «Участие в Бакинском шопинг-фестивале», «Экскурсия в историю Азербайджана: Баку-Гобустан-Шамахы-Лаги-Шеки», «Лечебный тур: Нафталан-Галалты», «Зимний отдых: Гусар- Шахдаг, Габала-Туфандаг», «Маршрут по виноделию», турпакеты по пляжному и охотничьему отдыху.

Интерес к стенду Азербайджану был большой.

По проведенным опросам, в основном узбекские туристы проявляют большой интерес к лечебному санаторию «Нафталан», к Баку и Габале.

В открытии международной туристической ярмарки участвовал посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)