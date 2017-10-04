Акиф Човдаров попросил суд оправдать его - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-04 15:45 | www.apa.az | 4

Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова Акиф Човдаров произнес последнее слово.

А.Човдаров попросил суд оправдать его: «Если суд не оправдает меня, а накажет, тогда пусть накажет только меня и освободит остальных. Вы хотели поймать одного человека, но не смогли. Поэтому нас привели сюда».

После того, как Акиф Човдаров произнес последнее слово, суд удалился на совещание. Судебный процесс отложен до неопределенного времени.

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13:16

«Перед задержанием я хотел покончить жизнь самоубийством»

Об этом сегодня на судебном процессе сказал находящийся под арестом бывший начальник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майор Акиф Човдаров.

Произнесший в суде последнее слово А.Човдаров сказал, что перед задержанием хотел совершить суицид: «Однако потом я подумал, что если я убью себя, тогда все свалят на меня».

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12:49

Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщил АПА адвокат Анар Гасымлы, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова Акиф Човдаров произносит в суде последнее слово.

По словам адвоката, А.Човдаров в своей речи не признал себя виновным.

Затем процесс был объявлен закрытым, потерпевшие были выведены из зала.

Процесс продолжается.

Отметим, на прошлом заседании государственный обвинитель обратился с ходатайством к суду приговорить Акифа Човдарова к 15 годам лишения свободы. Также прокурор обратился с ходатайством к суду приговорить Салима Мамедова к 12 годам, Акифа Алиева и Орхана Османова – 9 годам лишения свободы.

Отметим, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Салиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.