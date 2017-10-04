АБР прогнозирует рост экономики Азербайджана на 1%

2017-10-04 15:59 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, об этом сказал глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков. «Меньший рост внутреннего валового продукта, в основном, связан с сокращением объемов добычи нефти: добыча сократилась на 9% в первом полугодии 2017 года, что намного превышает спад в 0,4% за аналогичный период прошлого года. Возвращение к росту ожидается в 2018 году на фоне производства на газовом месторождении Шахдениз, а также некоторого оздоровления в работе частного сектора», - сказал он, добавив, что прогноз роста на будущий год составляет 1%.

Н.Маннапбеков приветствовал позитивные сдвиги в ненефтяном секторе, где наблюдается определенный рост. По его словам, годовая инфляция в стране достигнет в текущем году 14%, превысив прежний прогноз АБР в 9%.