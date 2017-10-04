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Турция призывает своих граждан воздержаться от поездки на оккупированные территории Азербайджана

2017-10-04 13:45 | www.oxu.az | 4

Турция призывает своих граждан воздержаться от поездки на оккупированные территории Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг.

В сообщении МИД Турции отмечается, что Турция как и ранее проявляет солидарность с Азербайджаном в целях прекращения оккупации азербайджанских территорий.

Напомним, что 29 сентября МИД Турции распространил сообщение, где говорилось, что «Незаконный визит граждан Турции на оккупированные территории Азербайджана не отражает официальную политику Анкары».

A.M.

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