Сервис Uzbekistan Pass будет запущен с 2018 года

2017-10-04 17:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2018 года в Узбекистане будет запущен интерактивный туристический сервис Uzbekistan Pass.

Сервис для туристов Uzbekistan Pass объединит услуги бронирования отелей, покупки билетов, аренды транспорта, программы скидок и «тревожную кнопку».

Продукт был представлен в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути», открывшейся 3 октября в «Узэкспоцентре».

Внедрение Uzbekistan Pass было предусмотрено постановлением Президента «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018−2019 годы» от 16 августа. Документом предусмотрена бесплатная выдача карт Uzbekistan Pass иностранным гражданам при получении въездных виз в Узбекистан, сообщает Газета.uz.

Согласно данным Государственного комитета по развитию туризма, в 2015 году въездные визы в Узбекистан получили 675 тысяч человек.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)