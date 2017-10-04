АБР: Банковский сектор Азербайджана стабилизировался после реструктуризации МБА

2017-10-04 16:17 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, об этом сказал глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков. «Однако банковскому сектору все еще необходимо продемонстрировать внушительную тенденцию роста кредитования. Похоже, объем проблемных кредитов достиг своего дна и некоторые капитализированные банки предпринимают первые попытки заново построить свои кредитные портфели».

Напомним, что 1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству. 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов банка. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно закону «О банках» со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.