В Баку просела новая дорога – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-04 14:16 | www.oxu.az | 5

Сегодня утром просела часть дороги на улице Мехди Аббасова в Низаминском районе столицы.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на место происшествия сразу же прибыли сотрудники ОАО «Азеравтойол».

"Выяснилось, что на данном участке лопнула канализационная труба и сточные воды размыли дорожное полотно, из-за чего проезжая часть дороги просела на 2-3 метра.

В настоящее время соответствующие структуры ведут работы по ремонту трубы. Как только ремонт будет завершен, будут приняты меры по восстановлению дороги.

Движение на данном участке улицы временно ограничено. Водители могут продолжить движение по улицам Бекира Чобанзаде и Азера Манафова", - сказал он.

11:35

В Баку просела недавно введенная в эксплуатацию дорога.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на primetime.az, просела часть дороги над канализационным коллектором на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Мехди Аббасова в Низаминском районе столицы. В результате образовалась крупная яма, затруднилось движение автомобилей.

В ОАО «Азеравтойол» заявили, что информированы об произошедшем и проводят расследование.

Отметим, что в июне-сентябре прошлого года на проспекте Гара Гараева были проведены работы по ремонту и реконструкции.

A.M.

