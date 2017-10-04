Возвращение турецких помидоров: открытие границ как политическая игра

2017-10-04 17:11 | www.trend.az | 4

Турецкие помидоры вернулись — теперь официально, хотя изначально власти исключали снятие эмбарго для этого продукта. Но, как заявил 4 октября глава Минсельхоза Александр Ткачев, Турция поставит в Россию 50-60 тысяч тонн томатов в период межсезонья. Это ранняя весна и зима, когда в России помидоры не растут. В интервью каналу «Россия 24» министр подчеркнул, что этот объем очень небольшой, передает «БФМ.РУ»

Это ожидаемое для российского рынка решение, говорит исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

Михаил Глушков

исполнительный директор Национального союза производителей овощей

«За последние два года производство отечественных томатов выросло на 20-25%. Мы за это время заняли собственный рынок качественной продукцией. Возвращение турецких томатов было вопросом времени. Самое главное, чтобы к нам сюда возвращалась та продукция, которая конкурентоспособна и которая равна нашей по своему, в первую очередь, качеству. Потому что томаты были «закрыты» не только из политических соображений, а также из-за того, что около 15% той продукции, которая ехала из Турции, не соответствовала нашим нормам. И сейчас крайне важно обратить внимание на те условия, по которым будут открываться турецкие томаты. Не просто открывать рынок и пускать сюда всех турок, а проводить аккредитацию с помощью Россельхознадзора, определенных предприятий. Только их, соответственно, пускать на российский рынок. С такими томатами мы готовы конкурировать в равной борьбе. Я думаю, что наши граждане будут предпочитать, скорее всего, отечественные томаты. Конечно, турки будут стараться демпинговать, чтобы обратно вернуть какие-то свои позиции на рынке. Но в целом, я думаю, это скажется, конечно, на оптовых ценах. На розничных ценах — практически нет. Розничная цена практически не зависит от оптовой».

По словам министра сельского хозяйства, Турция занимает далеко не первое место по объемам поставок овощей в Россию. Ее опережают Марокко, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан. Именно через них в Россию и поступали турецкие помидоры в период действия эмбарго.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что объем российских поставок в Турцию оценивается примерно в 2 млрд долларов. «Турция для нас очень важна как стратегический партнер, мы в Турцию продаем рис, зерно, шрот, подсолнечное масло», — сказал он.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент, произошедшей в небе Сирии в ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик. Весной 2017 года ряд сельхозпозиций допустили на российский рынок.