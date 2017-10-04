Такого Баку еще не видел! Невероятное шоу братьев Запашных на грани человеческих возможностей и с супер технологиями (ФОТО)

2017-10-04 17:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошла пресс-конференция художественного руководителя Большого Московского цирка, народного артиста России Аскольда Запашного и известного жонглера, рекордсмена книги рекордов Гинесса Рудольфа Левицкого, сообщает Trend Life.

Пресс-конференция была посвящена фантастическому шоу UFO, которое будет представлено Большим Московским цирком (самый большой стационарный цирк в Европе) под руководством братьев Запашных в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 4 ноября в 13.00 и 19.00.

На открытии пиар-директор проекта Джамиля Мамедова отметила, что подобное фантастическое шоу будет впервые представлено в Баку и станет ярким событием в жизни страны.

" В постановке примут участие 80 артистов Большого Московского государственного цирка под руководством братьев Запашных. UFO - одно из самых масштабных цирковых шоу на планете. Фантастическое цирковое шоу с уникальными эффектами света, лазера и звука, невероятными трюками на грани человеческих возможностей, новейшими технологиями динамических декораций будет впервые представлено бакинскому зрителю", - отметила Джамиля Мамедова.

Аскольд Запашный рассказал о предстоящем шоу и сюжете грандиозного спектакля, подчеркнув, что в постановке не будет животных.

"В шоу участвуют артисты с уникальными возможностями, среди которых сестры Титченковы, чей рост превышает два метра, безногий танцор и эквилибрист показывающий уникальные трюки, и многие другие, которых вы увидите только в этом цирковом шоу. Зрителей фантастического циркового шоу ждут приключения, захватывающие полеты космических кораблей и неопознанных летающих объектов под куполом цирка, встречи с загадочными существами, цирковые номера на грани «нечеловеческих возможностей» в исполнении акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и других артистов", - сказал Аскольд Запашный и отметил, что шоу будет также представлено в Грузии, Турции и России.

Сюжет UFO разворачивается на борту космической тарелки. Невольным гостем корабля пришельцев становится Человек с планеты Земля, похищенный обитателями далеких галактик. Попав на корабль, пленник знакомится с инопланетным разумом и внеземной цивилизацией, открывая для себя тайные глубины нашей Вселенной. Авторская музыка, современные световые и лазерные инсталляции, новые звуковые и видео технологии, создающие глубокие пространственные ощущения «планетарных образов», «галактических пейзажей», «космического полета» и «внеземной красоты» - все это и многое другое в новом цирковом шоу UFO.

Аскольд Запашный выразил восхищение столицей Азербайджана.

"Мы только утром прилетели в Баку и то, что успели посмотреть очаровало нас – древняя архитектура и ультрасовременные здания, чистые улицы и гостеприимство азербайджанцев оставило только самые яркие эмоции. Как известно, Азербайджан – спортивная страна и здесь проводится очень много значимых международных соревнований. Для нас, циркачей, - это очень важно, так многие из этого мира профессиональные спортсмены, связавшие свою жизнь с этим искусством. Мы были поражены грандиозным Олимпийским стадионом и Национальной гимнастической ареной, современной деревней для спортсменов, другими объектами. Надеемся вновь вернуться сюда и еще больше узнать о вашей прекрасной стране", - отметил Аскольд Запашный.

Один из главных героев шоу – известный жонглер, рекордсмен Книги рекордов Гинесса Рудольф Левицкий, чемпион России по спортивному жонглированию, обладатель серебряного приза пятого Всемирного фестивале циркового искусства в Москве, золотого приза Американской ассоциации жонглеров, также выразил восхищение Баку и национальной кухней. Жонглер прямо на пресс-конференции устроил импровизированное шоу, показав журналистам один из своих номеров.

Аскольд Запашный и Рудольф Левицкий ответили на многочисленные вопросы журналистов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)