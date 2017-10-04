МИД Грузии выразил отношение к сообщениям в связи с назначением посла Армении

2017-10-04 16:20 | www.apa.az | 6

Министерство иностранных дел Грузии выразило отношение к сообщениям, распространенным в связи с отказом в предоставлении агремана Сергею Минасяну на назначение его послом Армении в Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА, в МИД заявили, что принимаемые в связи с послами решения открыты для общественности: «Когда принимаются решения в связи с послами, они всегда открыты для общественности, и какая-либо спекуляция по данному вопросу неуместна».

Отметим, согласно распространенной в газете «Жаманак» информации, власти Грузии отказываются дать агреман на назначение заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии, по сути, заявляя, что тот для них является нежелательным лицом. Газета пишет, что власти Грузии имеют серьезные подозрения, что Минасян на деле будет представлять не Армению, а Россию.