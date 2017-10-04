Вагит Алекперов требует выхода России из соглашения ОПЕК+

2017-10-04 14:22 | www.oxu.az | 5

Руководство российской нефтяной компании "ЛУКойл" опасается высоких цен на нефть и выступает за плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на сессии в рамках Российской энергетической недели заявил глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов.

"Меня сегодня пугает как низкая цена, так и очень высокая. Я лично не сторонник того, чтобы цена была 60 или 70 долларов. Это может привести к тем же результатам, что и в 2014 году. Поэтому надо было не только своевременно входить в соглашение, но и плавно из него начать выходить, чтобы рынок не стал дефицитным", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах по регулированию мирового нефтяного рынка.

Н.О.