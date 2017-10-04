«Ты супер!» удостоился спецприза жюри ТЭФИ-2017 – ФОТО

2017-10-04 14:34 | www.oxu.az | 5

В Москве завершилась церемония награждения лауреатов главной телевизионной премии ТЭФИ-2017 года. Одним из главных сюрпризов вечера стало вручение дополнительных призов. ТЭФИ получил сериал «София», а также спецприза жюри был удостоен канал НТВ и международный детский вокальный проект «Ты супер! Финал в кремле».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн поблагодарил жюри за специальный приз проекту «Ты супер!», но особенно подчеркнул, что наивысшая награда для канала это благодарность детей из разных стран, попавших в проект, их счастливые глаза, их радость.

Азербайджан на конкурсе представили Хошгедем Мехдиева и Парвана Алджанова.

Удача в этом году улыбнулась Максиму Галкину, который впервые получил «Орфея». В социальной сети телеведущий и юморист написал: «Сижу - радуюсь. Горжусь собой. Но главное - благодарю Вас, дорогие телезрители, за то, что вы выбираете «Лучше всех!»

Программа «Доброе утро» Первого канала вновь получила заветную статуэтку, за наградой вышли все ведущие утреннего эфира: Ольга Ушакова, Марина Ким, Сергей Бабаев, Тимур Сольвьев, Дильбар Файзиева, Екатерина Стриженова, Арина Шарапова.

Лучшими актерами по версии телеакадемиков стали – Чулпан Хаматова за роль в сериале «Таинственная страсть» и Михаил Ефремов, сериал «Пьяная фирма». Юлия Высоцкая была признана лучшей ведущей утренней программы, а Владимир Соловьев получил «Орфея» в номинации «Интервьюер».

Полный список победителей можно посмотреть на специальном сайте ТЭФИ.

Одними из самых ярких гостей церемонии стали братья Верники – Игорь и Вадим. В сентябре на канале «Культура» стартовала новая программа «Два Верника». В гости к братьям приходят известные актеры, танцовщики и телеведущие. По словам журналиста Вадима Верника, идея программы возникла у руководителя канала и им сразу понравилась. В будущем Вадим и Игорь надеются получить заветного «Орфея» за свою программу.

Забавная ситуация произошла во время награждения лучшего ток-шоу. ТЭФИ получила программа «Пусть говорят», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему Андрею Малахову.

«Этот приз должен остаться на память о Первом канале Андрею Малахову», - сказал он.

Ведущие пообещали передать награду Малахову, который перешел на канал «Россия 1», где сейчас ведет и продюсирует программу «Прямой эфир».

A.C.

