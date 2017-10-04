В Баку отметили день рождения Сергея Есенина (ФОТО)

2017-10-04 17:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 3 октября, в день рождения великого русского поэта Сергея Есенина, в Центре азербайджано-российских литературных связей имени Сергея Есенина в поселке Мярдякан города Баку состоялся творческий вечер, посвященный поэту, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ). Вечер был организован Музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.

В мероприятии приняли участие учащиеся школ и студенты вузов, творческие коллективы, азербайджанские поэты и писатели, переводчики произведений Сергея Есенина, специалисты-литературоведы. Участников творческого вечера приветствовал советник посольства России в Азербайджане, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Вела мероприятие директор Музея Сергея Есенина Назакят Ибадова.

Среди мест, повлиявших на жизнь и творчество великого русского поэта Сергея Есенина, нужно обязательно назвать город Баку и его курортный пригород - поселок Мардакян. Первый приезд Есенина в Баку состоялся в августе 1920 года. Приехал он вместе со своими друзьями Анатолием Мариенгофом и Григорием Колобовым. Именно здесь, в Баку, Сергей Александрович закончил поэму "Сорокоуст", которая является важным, этапным произведением в его творчестве.

"Не могу долго жить без Баку и бакинцев, - признавался Есенин друзьям. - Опять приехал к вам". Последнее и самое продолжительное пребывание поэта на гостеприимной азербайджанской земле пришлось на конец июля - начало сентября 1925 года.



Вместе с женой Софьей Андреевной Толстой Есенин поселился в Мярдякане на служебной даче своего друга Петра Ивановича Чагина, второго секретаря ЦК и главного редактора газеты "Бакинский рабочий". Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Апшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение. "Вот и попал благодаря тебе, "в обитель дальнюю трудов и чистых нег"" - говорил он жене, цитируя Пушкина.



Чагин создал для Есенина "иллюзию Персии" - страны-сказки, ласкового и шафранного края. В саму Персию попасть поэту так и не довелось. Усилия друга оказались не напрасными - в Мярдякане Есенин завершил свой знаменитый цикл "Персидские мотивы", написав стихотворения "Быть поэтом - это значит то же...", "Глупое сердце - не бейся...", "Руки милой - пара лебедей...", "Отчего луна так светит тускло...".

Сегодня на месте бывшей дачи Муртузы Мухтарова находится Мярдяканский дендрарий Национальной Академии наук Азербайджана. А на территории дендрария в небольшом трехкомнатном павильоне располагается Дом-музей Сергея Есенина.

(Автор: Вугар Иманов)