"Край быков": на велосипеде по Гобустану (ФОТО, ВИДЕО)

2017-10-04 17:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Национального бюро по пропаганде туризма подготовлен новый видеоролик, отражающий туристические возможности Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе бюро.

В видеоролике, в котором снялся атлет Red Bull Кенни Белей, показан Гобустанский национальный историко-художественный заповедник и грязевые вулканы.

Кенни Белей - велосипедист-триалист, и во время своих путешествий ищет новые места, где можно было бы испытать свой велосипед. На этот раз его целью стал Гобустан – уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом.

Мировая премьера проекта, который называется "Land of Bull" ("Öküzlər diyarı"/"Край быков"), состоится 10 октября 2017 года.

В видеоролике Кенни Белей называет Азербайджан страной привлекательной не только для классического туризма, но и для спортивного туризма.

(Автор: Джани Бабаев)