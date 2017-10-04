"Край быков": на велосипеде по Гобустану (ФОТО, ВИДЕО)

2017-10-04 17:32 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Национального бюро по пропаганде туризма подготовлен новый видеоролик, отражающий туристические возможности Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе бюро.
В видеоролике, в котором снялся атлет Red Bull Кенни Белей, показан Гобустанский национальный историко-художественный заповедник и грязевые вулканы.
Кенни Белей - велосипедист-триалист, и во время своих путешествий ищет новые места, где можно было бы испытать свой велосипед. На этот раз его целью стал Гобустан – уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом.
Мировая премьера проекта, который называется "Land of Bull" ("Öküzlər diyarı"/"Край быков"), состоится 10 октября 2017 года.
В видеоролике Кенни Белей называет Азербайджан страной привлекательной не только для классического туризма, но и для спортивного туризма.
(Автор: Джани Бабаев)