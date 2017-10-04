Путин: «Нефтяное эмбарго в отношении Иракского Курдистана приведет к росту цен на нефть»

2017-10-04 17:05 | www.apa.az | 4

«Нефтяное эмбарго в отношении Иракского Курдистана приведет к росту цен на нефть, но на это вряд ли кто-то пойдет».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. «Эмбарго скажется на глобальных энергетических рынках, цены на нефть пойдут вверх. Но думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить в реальной жизни и любые предположения не должны провоцировать ситуацию».