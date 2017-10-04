Иран нуждается в сближении с Турцией - эксперт

2017-10-04 17:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана волнует Тегеран, и исходя из этого поиск Ираном союзника, который поддержит его, вполне закономерен. Об этом сказал Trend в среду по электронной почте вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу.

По его словам, Турция может противостоять тому, чтобы Иран воспринимался как «государство-изгой», и власти Ирана знают это.

По мнению эксперта, Иран, учитывая эти реалии, смягчит свою жесткую политику.

Озтарсу считает, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран является важным для не только в плане региональной политики, но и в целом в экономическом плане.

«Иран, который солидарен с Турцией в вопросе проведения "референдума о независимости" в Курдской автономии Ирака, нуждается в совместных действиях с Турцией, так как сирийский кризис, а также вопрос «независимости» Курдской автономии Ирака мешают Ирану вести собственнуюполитику в регионе", - сказал Озтарсу.

По его мнению, несмотря на то, что Иран имел определенные разногласия с Турцией по сирийскому кризису, не исключается, что в дальнейшем эти два государства смогут совместно действовать в этом вопросе.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тегеран, где провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Также ожидается встреча президента Турции с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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