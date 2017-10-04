Казахстан присоединится к межамериканской Конвенции о выдаче преступников

2017-10-04 17:38 | www.trend.az | 4

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Конвенции о выдаче», сообщило агентство "Казинформ".

«Конвенция о выдаче была подписана 26 декабря 1933 года в городе Монтевидео, Уругвай, 20 странами американского континента. На сегодняшний день ратифицировали только 12. Два года назад Казахстан присоединился к Межамериканской конвенции о помощи по уголовным делам 1992 года и Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом 1993 года. Присоединение к Конвенции о выдаче является завершающей стадией для создания полной правовой базы с американскими странами. Конвенция направлена на регулирование вопросов, связанных с экстрадицией лиц между странами-участниками для привлечения к уголовной ответственности, или для приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, представляя законопроект.

По его словам, выдача не осуществляется, если: лицо запрашивается за преступление военного, религиозного или политического характера; сроки давности для привлечения к уголовной ответственности истекли согласно национальному законодательству запрашивающего или запрашиваемого государства; лицо отбыло наказание, или помиловано либо амнистировано за это преступление; лицо находится под следствием в государстве, которому был направлен запрос, за то же самое деяние, по которому запрашивается выдача. Также выдача не осуществляется, если лицо разыскивается для привлечения к ответственности каким либо чрезвычайным трибуналом. Конвенция носит превентивный характер, Казахстан в будущем будет иметь хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества с участниками Конвенции по сфере борьбы с коррупцией.

А. Лукин также сообщил, что в момент ратификации Конвенции, в соответствии со статьей 11 Конституции РК, предлагается сделать заявление по статье 2 Конвенции о невыдаче собственных граждан, а также по статье 15 о том, что конфискация и передача имущества разыскиваемого лица будет осуществляться в соответствии с нашим законодательством.

Замгенпрокурора отметил, что по аналогичным конвенциям Казахстан сотрудничает со странами СНГ - это Минская конвенция 1993 года и Кишиневская конвенция 2002 года. Кроме того, заключено 18 двусторонних соглашений.