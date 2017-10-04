За 9 месяцев текущего года в Азербайджане были зарегистрированы 34 религиозные структуры

2017-10-04 17:10 | www.apa.az | 4

4 октября в Госкомитете по работе с религиозными структурами было проведено совещание.

Как сообщили АПА в пресс-службе Комитета, на совещании присутствовали председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами, заместители председателя, а также заведующие Центрального аппарата и региональных отделов.

Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы представил подробную информацию о вопросах, входящих в повестку.

В соответствии с повесткой был заслушан отчет заведующего отделом Комитета по работе с религиозными структурами Алигейдара Зульфугарова о результатах специальных мониторингов, проведенных в мечетях в дни «тасуа» и «ашура». Завотделом отметил, что в дни «тасуа» и «ашура» в мечетях были проведены специальные мониторинги. Руководство Госкомитета, его сотрудники приняли участие в церемониях, проведенных в мечетях и местах поклонения республики, провели наблюдения.

Согласно мониторингам сотрудников Госкомитета, проведенным в городах и районах республики, предварительным результатам общего анализа поступившей информации, в этом году в целом мероприятия «ашура» прошли спокойно. За исключением некоторых негативных случаев, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Заведующая юридическим и регистрационным отделом комитета Сабина Аллахвердиева отметила в своем отчете, что в течение 9 месяцев текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 34 религиозные структуры (24 религиозные общины исламского толка, 10 колледжей). С 2009 по сентябрь 2017 года всего было зарегистрировано 783 религиозные структуры, 755 из которых исламского толка, 28 – другого толка.