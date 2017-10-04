10 октября в Сочи пройдет встреча глав МИД стран СНГ

2017-10-04 17:10 | www.apa.az | 4

10 октября в Сочи пройдет встреча министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщает АПА, об этом в ходе традиционного брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на переговорах руководителей внешнеполитических ведомств будет обсужден широкий спектр вопросов многостороннего сотрудничества, а также борьба с терроризмом.

«На встрече планируется подписание документов в экономической, военной, гуманитарной культурной и других сферах. Они будут вынесены на обсуждение на саммите глав государств СНГ 11 октября в Сочи, а также на встрече глав правительств Содружества, которая пройдет в Сочи 3 ноября», - сообщила Захарова.