Между Ираном и Турцией ведутся военные переговоры

2017-10-04 14:50 | www.oxu.az | 4

Начальник Генштаба ВС Турции, генерал Хулуси Акар, находящийся с визитом в Иране, встретился с министром обороны этой страны, бригадным генералом Амиром Хатами и главой разведки Сейедом Махмудом Алави, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агенство Anadolu.

На встрече со свои турецким коллегой Хатами подчеркнул принципиальную политику Ирана по поддержанию территориальной целостности всех стран региона, заявив, что сотрудничество Ирана, Турции и Ирака может способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности и борьбе с сепаратистскими действиями.

Он также приветствовал роль Турции в разрешении сирийского кризиса, подчеркивая поддержку территориальной целостности Сирии и политического урегулирования сирийского вопроса.

Генерал Акар, в свою очередь, сказал, что визит в Анкару начальника Генштаба вооруженных сил Ирана открыл новую главу в связях между Тегераном и Анкарой.

Говоря о позиции Ирана, Ирака и Турции в отношении Иракского Курдистана, он сказал: «Мы достигли хороших политических и военных соглашений по этому вопросу, и Иракский Курдистан столкнется с серьезными экономическими, политическими и военными санкциями, если нынешняя ситуация будет продолжаться".

В рамках своего Акар также встретился с главами силовых ведомств Ирана.

Н.Г.