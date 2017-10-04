Назван объем валютных резервов Центробанка

2017-10-04 14:55 | www.oxu.az | 3

Обнародован объем официальных валютных резервов в распоряжении Центробанка Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, в сентябре объем официальных валютных резервов ЦБА вырос на 66,30 млн долларов или на 1,30%.

Объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 октября 2017 года составил 5 млрд 167,5 млн долларов, что на 25,04% или 1 млрд 34,80 млн долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период прошлого года и на 30,02% или 1 млрд 193,10 млн долларов больше по сравнению с началом года.

Л.А.

