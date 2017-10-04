Азербайджано-украинские связи поднялись на качественно новый уровень - спикер

2017-10-04 17:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов встретился с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Асадов отметил, что традиционные дружественные связи между азербайджанским и украинским народами поднялись на качественно новый уровень после обретения ими независимости.

«Взаимные визиты высокопоставленных делегаций, встречи глав государств, проводимые переговоры позволяют смотреть с большой надеждой на будущее наших отношений. Сегодня независимый Азербайджан сотрудничает с различными странами мира. Мы считаем важным развитие связей с Украиной для обеих сторон во имя благосостояния наших народов», - сказал спикер азербайджанского парламента.

Климкин выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан и проведенными здесь встречами. По его словам, Украина намерена углублять отношения с Азербайджаном.

Украинский министр, подчеркнув значение роли парламентов в этой сфере, сказал, что считает важным расширение отношений между законодательными органами.

В ходе встречи были проведены переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)