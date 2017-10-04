В UNEC выступит известный российский эксперт по электронным финансам

2017-10-04 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Шестого октября в UNEC состоится научный семинар с участием известного российского эксперта по теме цифровой экономики и электронных финансов Руслана Макарова, говорится в сообщении университета, распространенном в среду.

Темой научного семинара, организованного Исследовательским фондом UNEC, будет «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития».

Президент Международного фонда “Человечество”, доктор юридических наук Руслан Макаров разрабатывает тему монетизации культурных ценностей при совмещении с современными тенденциями в цифровой экономике и электронных финансах (электронные и smart деньги, криптовалюты). В Европе и Азии близко участвовал в создании денежных единиц криптовалюты и электронных денег. Автор научных монографий по праву, философии и этнологии. Макаров, действительный член-корреспондент Русского географического общества, удостоен престижных международных и государственных наград.