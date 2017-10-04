Повышение цен на сливочное масло не связано с работой Госкомтаможни - ЗАЯВЛЕНИЕ

2017-10-04 17:11 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, СМИ приводят экспертное мнение о том, что повышение цен на сливочное масло связано с высокими таможенными налогами и пошлинами, монополией и привилегиями со стороны таможенных органов в отношении одних предпринимателей и запретом на ввоз этой продукции другими. Таким образом, были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес таможенных органов. ГТК подчеркивает, что, несмотря на рост мировых цен на сливочное масло, никаких изменений в ставке таможенных налогов и пошлин на импорт этого вида товара в Азербайджан не произошло. «Кроме того, таможенные органы Азербайджана не имеют полномочий на формирование цен сливочного масла на внутреннем рынке Азербайджана».

В ГТК отметили, что в Азербайджан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 8 млн. 391 тыс. 526,1 кг сливочного масла на сумму 35 млн. 998 тыс. 149,22 доллара. «Импорт масла в республику в указанный период осуществлялся из 16 стран мира и со стороны 44 компаний. В 2016 году в Азербайджан 51 компанией было импортировано 8 млн. 357 тыс. 095.43 кг масла на общую сумму 28 млн. 377 тыс. 938,84 доллара из 22 стран мира. При этом, если в 2016 году 1 килограмм масла оформлялся за 3,39 доллара, то в текущем году этот показатель составил 4,28 доллара. Такой рост обусловлен подорожанием сливочного масла на мировых рынках», - отмечается в сообщении.