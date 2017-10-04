Сын депутата сбил человека на автомобиле – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО

2017-10-04 15:02 | www.oxu.az | 4

Стали известны подробности ДТП в Насиминском районе Баку с участием сына депутата, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сын депутата, зампредседателя Партии гражданской солидарности (ПГС) Фазаила Ибрагимли Турал Ибрагимли 1987 г.р. на автомобиле марки Jeep Wrangler с государственным регистрационным знаком 90-BJ-555 сбил переходившего дорогу студента Азербайджанского государственного экономического университета Гариба Шакир оглу Нуруллаева 1999 г.р.

В результате инцидента, произошедшего перед зданием Медуниверситета, пешеход получил травмы и при помощи водителя был доставлен в Клинический медицинский центр №1 («Семашко»).

Первоначально врачи больницы оценили состояние пострадавшего как средней тяжести.

Отец пострадавшего студента Шакир Нуруллаев в беседе с сотрудником Report подтвердил, что его сын получил травмы средней тяжести:

«Никто никого не сбивал. Мой сын упал и получил травму, а сын депутата Фазаила Ибрагимли Турал Ибрагимли помог моему сыну и доставил его в больницу».

Депутат Фазаил Ибрагимли заявил Report, что его сын не сбивал пешехода на автомобиле.

Фазаил Ибрагимли

На вопрос: «Доставил ли ваш сын Турал Ибрагимли 2 октября пострадавшего студента в больницу, оказав ему помощь?», депутат ответил следующим образом: «Сбить это одно, а оказать помощь другое. Коротко и ясно заявляю, что мой сын не совершал аварии».

Отметим, что Т. Ибрагимли работает в одном из министерств.

Напомним, что во вчерашней новости вместо депутата Фазаила Ибрагимли было упомянуто имя его коллеги Фазаила Агамалы.

03.10.2017

В Насиминском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, возле Азербайджанского медицинского университета 36-летний Ялчын Агамалы на автомобиле марки Jeep сбил Гариба Нуруллаева 1999 г.р.

В результате пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Управления полиции Насиминского района взяли объяснительную у водителя.

Отметим, что Я.Агамалы – сын депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы.

А.С.

