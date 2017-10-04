Военнослужащий армянской армии застрелил сослуживца

2017-10-04 15:09 | www.oxu.az | 4

В армянской армии произошел смертельный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, на одном из постов армии-оккупанта в Ходжавендском районе Азербайджана произошла драка между военнослужащими.

В ходе драки командир поста, Сейран Саргсян 1998 г.р., родом из Дилиджанского района Армении был ранен в голову сослуживцем, выходцем из Армении.

С.Саргсян скончался по дороге в больницу.

Минобороны Армении попыталось скрыть настоящую причину смерти военнослужащего, заявив, что он был убит вражеским огнем.

Н.О.

